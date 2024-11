Nel comune cosentino il candidato del Pd conquista la fascia tricolore con il 59,74% delle preferenze: 'Ci aspettavamo questa vittoria'

E' iniziato lo spoglio elettorale anche ad Acri, uno dei quattro comuni della Calabria chiamati alle urne per il turno di ballottaggio. A contendersi la poltona di primo cittadino Pino Capalbo, candidato di una coalizione di centrosinistra, che ha riportato al primo turno il 49,30 per cento dei voti. Il suo avversario è Anna Vigliaturo, candidata da una coalizione civica che comprende l'Unione di centro che lo scorso 11 giugno ha conquistato il 20,77 per cento.

Pino Capalbo è il nuovo sindaco di Acri con il 59,74% delle preferenze. Anna Vigliaturo si ferma al 40,26%.

Il commento del neosindaco. Pino Capalbo: "Ci aspettavamo questa vittoria. Come prima cosa andrò dal presidente della Giunta regionale facendo presente le nostre necessità, incontrerò i dipendenti del comune di Acri. Il criterio da utilizzare per valorizzare i nostri dipendenti sarà sempre la meritocrazia".