Al voto Catanzaro, Acri, Paola e Palmi. Urne aperte fino alle 23. Subito dopo inizierà lo spoglio elettorale che seguiremo in diretta su LaC Tv

Sono 4,3 milioni gli italiani chiamati nuovamente alle urne oggi per il turno di ballottaggio delle elezioni comunali. Il ballottaggio interessa in tutto 111 comuni italiani. In Calabria sono quattro i comuni chiamati a scegliere il primo cittadino.



Al voto il capoluogo di regione, Catanzaro, con i candidati Sergio Abramo, per il centrodestra, e Vincenzo Ciconte, centrosinistra. Abramo, sindaco uscente, ha ottenuto al primo turno il 39,72 per cento con 21,055 voti, Ciconte si è fermato al 31,04 per cento con 16.453 voti. Fondamentali i voti dei due sconfitti nella tornata dell'11 giugno scorso: Bianca Laura Granata, candidata del Movimento 5 Stelle, che ha ottenuto il 6 per cento con 3.181 voti e, soprattutto Nicola Fiorita, docente universitario sostenuto da tre liste civiche e che ha conquistato il 23,22 per cento con 12.311 voti.



Urne aperte anche ad Acri, dove Pino Capalbo, candidato di una coalizione di centrosinistra, ha riportato al primo turno il 49,30 per cento dei voti. Il suo avversario è Anna Vigliaturo, candidata da una coalizione civica che comprende l'Unione di centro che lo scorso 11 giugno ha conquistato il 20,77 per cento.



Scontro anche aperto a Palmi, dove al ballottaggio hanno avuto accesso Giuseppe Ranuccio (coalizione civica) con il 34,33 per cento e Francesco Trentinella (Coalizione Civica) con il 15,85 per cento.



A Paola, infine, partita aperta tra Roberto Perrotta, coalizione di centrosinistra, che ha ottenuto il 39,71 per cento, e Basilio Ferrari, coalizione civica, che ha ottenuto il 28,80 per cento.

AFFLUENZA ALLE ORE 12. Hanno votato nei quattro comuni chiamati alle urne il 19,94 per cento degli aventi diritto. Paola la città dove più elettori si sono recati a votare, il 20,09 per cento. Segue Catanzaro con il 14 per cento. A Palmi l'affluenza si attesta al 10 per cento. Acri la città dove meno elettori al momento hanno espresso la loro preferenza, il 9,84 per cento.

AFFLUENZA ALLE ORE 19. Hanno votato in Calabria il 30,47% degli aventi diritto. A Paola, 41, 69% mentre Acri ha raggiunto il 26, 44%. Catanzaro, percentuale ferma al 30, 52%. A Palmi, infine, l'affluenza si registra al 25, 26%.

AFFLUENZA ALLE ORE 23. Si conclude la seconda tornata elettorale: 50.63% la percentuale dei votanti in Calabria. Alta l'affluenza a Paola, 62.75%; Acri, invece, chiude al 43.60%. Nella città capoluogo di Regione, Catanzaro, bassa affluenza: 47.05%. A Palmi, infine, 48.60% dei cittadini hanno espresso la loro preferenza in vista del ballottaggio odierno.



Le operazioni di voto termineranno alle 23. Subito dopo inizierà lo spoglio elettorale che seguiremo in diretta su LaC Tv.