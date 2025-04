Sono state ufficialmente presentate le liste per le elezioni amministrative del Comune di Cassano all’Ionio, in programma per il 25 e 26 maggio 2025. La sfida per la carica di sindaco vede tre candidati principali in campo: Antonello Avena, Carmen Gaudiano e Gianpaolo Iacobini, ciascuno sostenuto da un diverso numero di liste, a testimonianza di una campagna elettorale che si preannuncia intensa, pluralista e carica di aspettative.

In totale, nelle 9 liste presentate, saranno 143 i candidati a consiglieri comunali (76 uomini e 67 donne).

Avena, espressione di un progetto civico autonomo e indipendente, sarà affiancato da un’unica lista di 15 candidati (7 uomini e 8 donne) denominata Articolo21 e nel cui programma punta alla partecipazione, legalità, sostenibilità attraverso un’amministrazione trasparente e inclusiva.

Sono tre le liste dei 48 candidati (22 uomini, 26 donne) che sostengono Carmen Gaudiano, figura di riferimento dell’area progressista, indicata dalla coalizione che ha governato la città nell’ultimo decennio: Libertà e Partecipazione, Per Amore di Cassano e La Mongolfiera. Gaudiano si presenta come garante di continuità, competenza e pragmatismo amministrativo, con l’obiettivo di completare e rafforzare il lavoro avviato negli ultimi anni.

A sostenere Gianpaolo Iacobini ci sono ben cinque liste (80 candidati, 47 uomini e 33 donne): Cassano Azzurra, La Cassano che vuoi, Movimento Popolare Noi Insieme e Patto Civico. Con il sostegno più numeroso, Iacobini punta su una proposta di rinnovamento strutturale e su un’amministrazione più vicina alle esigenze del mondo produttivo e delle famiglie.

Rispetto alle ultime consultazioni amministrative del 2016, gli aventi diritto al voto sono in calo di 661 elettori, le prossime consultazioni interesseranno 15.864 cittadini (7.885 uomini, 7.949 donne) suddivisi in 21 sezioni elettorali che insisteranno, oltre ai centri di Cassano, Lauropoli, Sibari e Doria, tutto il territorio comunale.

Facendo ricorso ai dati del primo turno delle due precedenti consultazioni, nel 2012 gli iscritti a votare erano 16.410, si recarono alle urne 11.334 elettori (69,07%) determinando 10.968 voti validi, oltre a 53 schede bianche e 313 schede dichiarate nulle. Nel 2016, come già riportato, erano 16.525 ma ad esercitare il diritto/dovere del voto furono 11.136 (67,39%) facendo registrare 10.646 voti validi, 29 schede bianche e 248 voti nulli.

Per le consultazioni del 25 e 26 maggio prossimi, la pluralità delle liste evidenzia un panorama elettorale frammentato ma ricco di contenuti. Avena rappresenta la sfida civica e indipendente, Gaudiano la continuità amministrativa con la proposta di una coalizione Civica, Democratica e Riformista, Iacobini l'alternativa del raggruppamento civico che, al netto di qualche partito, è ispirato dal centro destra strutturato. Un dato significativo è che tra gli schieramenti dei candidati non ci saranno simboli di partito.

Le prossime settimane di campagna elettorale saranno decisive per conquistare l’elettorato moderato e indeciso, tradizionalmente determinante in un territorio ampio e articolato come quello cassanese.

L’appuntamento con le urne è ormai vicino, e i cittadini saranno chiamati a scegliere non solo un sindaco, ma la direzione politica e amministrativa della loro comunità per i prossimi cinque anni.