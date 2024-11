E' quanto si apprende rispetto all'indagine condotta dai militari dell'Arma su presunti tentativi di alterare il risultato elettorale delle amministrative del 5 giugno

COSENZA – Il controllo operato dai carabinieri presso l'ufficio elettorale di Cosenza avrebbe consentito di scoprire numerose deleghe con firma falsificata per il ritiro delle tessere elettorali intestate ad ignari cittadini, molti dei quali di nazionalità straniera.

E' quanto si apprende rispetto all'indagine condotta dai militari dell'Arma su presunti tentativi di alterare il risultato elettorale delle amministrative del 5 giugno. Gli uomini della Benemerita hanno condotto una verifica approfondita dei documenti conservati nella sede di Via Bengasi, protrattasi per diverse ore tra la sera di mercoledì 1 giugno e le prime ore di giovedì 2 giugno. Una persona sarebbe stata denunciata a piede libero per aver ritirato diverse tessere elettorali, si vocifera almeno una ventina, avvalendosi come detto di deleghe falsificate.

Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare altre eventuali irregolarità e per capire in che modo gli autori di questo artifizio avrebbero potuto avvantaggiarsi rispetto all'esito delle urne.

Salvatore Bruno