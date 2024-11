Il ringraziamento a Boccia e Letta: «Hanno raccolto la nostra disponibilità, insieme possiamo rendere di nuovo questa città importante per la Calabria e per il Sud»

A sostegno di Franz Caruso, candidato sindaco di Cosenza, arrivano le dichiarazioni di Enzo Maraio. Il segretario nazionale del Partito Socialista Italiano ha dato il suo endorsement all’uomo indicato anche dal Partito Democratico quale cavallo vincente alla prossima tornata elettorale. In lui, infatti, vengono riposte le speranze di parte del centrosinistra (spaccato) per contrastare il favorito Francesco Caruso.

«La candidatura di Franz Caruso è il frutto di un lavoro e di un confronto avviato con tutta la coalizione di centrosinistra. È sostenuta da una grande spinta che proveniva dalle più importanti energie e professionalità della città - ha spiegato Maraio -. Un investimento politico, un laboratorio politico per Cosenza, città dalla consolidata tradizione socialista, e per un impegno rinnovato per la Calabria ed il Mezzogiorno d'Italia. Un laboratorio in cui il centrosinistra sa stare insieme, dialogare e vincere a sostegno di un candidato sindaco autorevole e credibile».

Maraio poi ringrazia Boccia e Letta. «Hanno raccolto la nostra disponibilità e quella di Franz per avviare un nuovo progetto per Cosenza ed invertire la rotta nel governo di questa città, mortificata da anni di incompetenza e miopia dell'amministrazione di centrodestra. Franz Cauruso ha un programma chiaro, trasparente e soprattutto sostenibile, che ha l'obiettivo di riposizionare Cosenza come città importante della Calabria e del Sud. Interpretiamo valori antichi ed abbiamo le idee chiare sulle priorità e sugli investimenti da fare su lavoro, giovani, centralità delle periferie, cultura, sport, servizi, sanità e sociale».

Franz Caruso sta svolgendo la sua campagna elettorale in modo molto green e dinamico. Sta infatti percorrendo in bicicletta i quartieri della città dove vuole respirare le difficoltà, le speranze, i sogni di una città che - a suo dire - vuole cambiare passo. Oggi la prima tappa.