Non conferma, né smentisce il candidato a sindaco del Pse Enzo Paolini, le voci secondo le quali il Nuovo Centro Destra sarebbe in procinto di ritirare il proprio appoggio alla sua coalizione.



COSENZA - Il suo ufficio stampa si limita, con un comunicato, a precisare che per l'avvocato è stato un "Primo maggio di lavoro nella sede elettorale della coalizione per definire aspetti organizzativi e contenuti di programma.



Tutti i rappresentanti delle liste che compongono il cartello elettorale coordinato dal PSE - si legge ancora nella nota - hanno confermato con determinazione e senza equivoci o tentennamenti l'impegno rispetto al percorso comune ormai da tempo intrapreso, la disponibilità al dialogo costruttivo con le altre liste e le forze politiche del centrosinistra al fine di conquistare il governo della città". All'incontro era presente anche Katya Gentile, nipote del senatore Antonio Gentile, tanto per continuare ad alimentare voci, indiscrezioni ed equivoci sulla collocazione di Ncd alle prossime elezioni amministrative.