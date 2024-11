Le schede non scrutinte sono state consegnate in tribunale che, nel pomeriggio di ieri, ha iniziato le operazioni che dovranno terminare entro tre giorni

Ancora sezioni ancora da scrutinare a Crotone che, ad oltre 48 ore dalla chiusura delle urne, non ha ancora il dato definitivo delle elezioni amministrative. Lo scrutinio di Crotone è stato sospeso nel primo pomeriggio di lunedì quando nove sezioni non avevano ancora completato lo spoglio delle schede che a quel punto, secondo la normativa vigente, sono state consegnate all'ufficio elettorale centrale presso il Tribunale di Crotone. Le operazioni, condotte dal giudice Pirruccio, sono iniziate alle 15.00 di ieri con la rilettura dei verbali confrontati con le preferenze dei singoli candidati al Consiglio comunale per verificare eventuali incongruenze. E’ prevedibile che occorreranno tutti i tre giorni che la normativa mette a disposizione per completare lo scrutinio delle nove sezioni elettorali (32, 33, 43, 45, 51, 54, 55, 56 e 59).

A queste nove sezioni non scrutinate bisogna poi aggiungerne altre tre (44, 47 e 48) nelle quali sono stati conteggiati solo i voti di lista ma non le preferenze ai candidati consiglieri. Complessivamente i voti in ballo sono circa 6.000, un numero che potrebbe ribaltare le posizioni tra i consiglieri comunali ma non l’esito dell’elezione del sindaco che dovra’ essere determinato dal ballottaggio tra Rosanna Barbieri, che guida una coalizione di centrosinistra, e Ugo Pugliese sostenuto da cinque liste civiche centriste.