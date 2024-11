Tornata elettorale straordinaria anche in Calabria per i tre comuni sciolti per infilitrazioni mafiose. Tutti i risultati

Nicotera, Tropea e Rizziconi. Questi i tre comuni calabresi sciolti per infiltrazioni mafiose e chiamati a votare nella tornata elettorale straordinaria di domenica 21 ottobre.

Nicotera resterà commissariata. Il quorum del 50% + 1 degli elettori necessario per rendere valido il turno elettorale non è stato raggiunto. Alle urne si sono recati oltre duemila elettori (il 30, 75%) su 6.809. Nulla da fare, quindi, per l’unica lista in campo alle elezioni comunali, quella messa in piedi dal candidato a sindaco Pino Marasco.

A Tropea si impone Giovanni Macrì, coordinatore cittadino di Forza Italia, a capo della lista Forza Tropea, che con 40% dei consensi è il nuovo sindaco. A contendergli la fascia tricolore sono stati: Giuseppe Romano, con la lista Rinascita per Tropea, a cui è andato il 34% dei voti; Massimo L’Andolina, de L’altra Tropea con il 17%; Nicola Cricelli, con Tropea nel Cuore, assestatosi al 9%

A Rizziconi, nel Reggino, il nuovo sindaco è invece Alessandro Giovanazzo (lista Rizziconi riparte) eletto con il 54,55% dei voti. Il secondo candidato, Antonella Anastasi (Insieme per una nuova Rizziconi) si ferma al 45,45%.