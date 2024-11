Oltre al capoluogo di Regione, Catanzaro, tra le città più importanti chiamate al voto il prossimo 11 giugno anche Paola e Acri nel Cosentino, Palmi nel Reggino. Tutte le liste e i candidati

Sono complessivamente 80 i comuni in Calabria chiamati alle urne il prossimo 11 giugno. Tra questi quattro quelli sono i 15mila abitanti: il capoluogo di Regione, Catanzaro, Acri e Paola nel Cosentino, Palmi nel Reggino. Non si svolgeranno le amministrative nei comuni di Gioia Tauro, Bova Marina e Laureana di Borrello, commissariati l’11 maggio per infiltrazioni mafiose.



Salta la tornata elettorale anche nel comune reggino di San Luca. Qui nessuna lista è stata presentata per l’elezione diretta del sindaco e del Consiglio comunale.



Ecco l’elenco completo dei comuni al voto in Calabria:



Catanzaro. Botricello (4.906 abitanti); Caraffa di Catanzaro (1.960); Catanzaro (89.364); Cenadi (598); Centrache (415); Cerva (1.269); Isca Sullo Ionio (1.614); Maida (4.457); Montauro (1.583); Olivadi (587); Petrizzi (1.167); Platania (2.232); San Pietro Apostolo (1.778); San Vito Sullo Ionio (1.830); Satriano (3.314); Sersale (4.767); Settingiano (2.955).

Cosenza



Cosenza. Acri (21.458 abitanti); Amantea (13.754); Belsito (958); Bisignano (10.335); Carolei (3.462); Carpanzano (300); Castroregio (345); Cellara (511); Fagnano Castello (3.949); Longobucco (3.479); Lungro (2.517); Luzzi (9.568); Marzi (996); Mormanno (3.264); Panettieri (345); Paola (16.416); Pietrapaola (1.173); Plataci (830); Praia a Mare (6.496); San Sosti (2.200); San Vincenzo la Costa (2.158); Saracena (3.964); Trebisacce (8.734).



Crotone. Cirò (3.125 abitanti); Roccabernarda (3.467).

Reggio Calabria. Antonimina (1.361 abitanti); Bagnara Calabra (10.622); Bivongi (1.398); Bovalino (8.814); Calanna (979); Campo Calabro (4.410); Caraffa del Bianco (532); Caulonia (7.060); Ciminà (595); Ferruzzano (745); Grotteria (3.274); Laganadi (412); Motta San Giovanni (6.122); Palmi (18.721); Placanica (1.250); Portigliola (1.205);; Sant'eufemia d'Aspromonte (4.053); Staiti (279); Terranova Sappo Minulio (549); Varapodio (2.223); Villa San Giovanni (13.395).

Vibo Valentia. Arena (1.532 abitanti); Brognaturo (670); Capistrano (1.097); Fabrizia (2.373); Filandari (1.844); Filogaso (1.439); Francavilla Angitola (1.976); Ionadi (3.822); Pizzo (8.885); San Costantino Calabro (2.238); San Nicola da Crissa (1.416); Spadola (858); Stefanaconi (2.526); Vazzano (1.106).

