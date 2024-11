Mentre è in corso il voto per le comunali si registra il dato parziale dell'affluenza alle ore 19. Per i 41 comuni calabresi chiamati alle urne per l'elezione del sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale in occasione della tornata elettorale del 14 e 15 maggio. I seggi sono aperti dalle 7 alle 23 di oggi, e domani dalle 7 alle 15. Dopo la chiusura inizierà lo spoglio delle schede. Si vota, in particolare, in 7 Comuni della provincia di Catanzaro, 15 della provincia di Cosenza, 3 in provincia di Crotone, 10 in provincia di Reggio Calabria e 6 in provincia di Vibo Valentia.

L'affluenza

Alle ore 19 in Calabria ha votato il 36,31% degli aventi diritto, in calo rispetto alle amministrative precedenti dove alla stessa ora aveva votato il 43,17%

Provincia di Catanzaro

Nella provincia di Catanzaro la percentuale è del 38,50%, rispetto al 45,54% della precedente tornata elettorale:

Cardinale 25,28%

Curinga 38,12%

Gasperina 35,78%

Guardavalle 41,82%

San Mango d’Aquino 51,31%

Santa Caterina dello Ionio 49,05%

Stalettì 39,88%

Provincia di Cosenza

Nella provincia di Cosenza la percentuale è del 36,50%, rispetto al 45,57% della precedente tornata elettorale:

Bonifati 29,06%

Canna 40,19%

Cariati 30,49%

Carolei 37,32%

Casali del Manco 42,21%

Castrolibero 42,11%

Maierà 40,27%

Malito 26,15%

Mandatoriccio 30,80%

Marano Marchesato 42,63%

Paterno Calabro 35,21%

Piane Crati 50,13%

San Martino di Finita 29,39%

Serra d’Aiello 35,79%

Terravecchia 29,10%

Provincia di Crotone

Nella provincia di Crotone la percentuale è del 41,76%, rispetto al 46,02% della precedente tornata elettorale:

Cerenzia 49,66%

Savelli 36,28%

Scandale 42,04%



Provincia di Reggio Calabria

Nella provincia di Reggio Calabria la percentuale è del 35,82%, rispetto al 39,84% della precedente tornata elettorale:

Bianco 38,02%

Candidoni 27,21%

Condofuri 37,72%

Fiumara 32,74%

Gioiosa Ionica 35,62%

Locri 38,53%

San Pietro di Caridà 25,57%

Santa Cristina d’Aspromonte 29,56%

Serrata 27,13%

Sinopoli 36,95%

Provincia di Vibo Valentia

Nella provincia di Vibo Valentia la percentuale è del 30,81%, rispetto al 37,05% della precedente tornata elettorale:

Dinami 23,78%

Filandari 35,93%

Gerocarne 27,80%

Nardodipace 32,01%

Parghelia 36,12%

Sant’Onofrio 34,47%