Eletti i sindaci dei 19 i comuni chiamati al voto in provincia di Catanzaro. Tutti con una popolazione inferiore ai 15mila abitanti, hanno visto eleggere sindaco il candidato con il maggior numero di voti. Ecco chi a trionfato:

Pianopoli, rieletta sindaco Valentina Cuda

Valentina Cuda correva da sola ed è stata eletta e confermata con la lista Ramoscello D'Ulivo: 1.276 voti.

Valentina Cuda - eletta con il 55,1% dell'affluenza.

Albi, eletto sindaco Salvatore Dardano

Salvatore Dardano viene eletto sindaco di Albi. La sua lista Solidarietà e progresso pe Albi ha raccolto 454 voti, mentre "Albi al centro di Denise Priolo riceve 58 voti.

Salvatore Dardano - 88.67%

Priolo Denise - 11.33%

Gagliato, Salvatore Sinopoli rieletto sindaco

Salvatore Sinopoli ripete quanto fatto nel 2019 con 224 preferenze alla lista Gagliato in Comune, segue Francesco Fodaro con la lista "Il vento del cambiamento" che raccoglie 98 preferenze. Mentre Antonio Iozzo con Insieme per il domani raccoglie solo 4 preferenze.

Salvatore Sinopoli - 68.71%

Francesco Fodaro - 30.06%

Antonio Iozzo - 1.23%

Fossato Serralta, rieletto sindaco Domenico Raffaele

Per la terza volta Domenico Raffaele è sindaco a Fossato Serralta. La sua lista "Continuiamo per il bene Comune" ha preso 240 voti, mentre il suo avversario Giorgio Eugenio Pezzuto ha raccolto 144 voti con la lista "Alleanza per Fossato Serralta".

Domenico Raffaele - 62.50%

Giorgio Eugenio Pezzuto - 37.50%

Amato, Saverio Ruga rieletto sindaco

Saverio Ruga correva da solo ed è eletto e confermato con la lista Vivere Amato: 394 voti validi su 418 votanti.

Saverio Ruga - Affluenza del 53,72%

Catanzaro, Sellia Marina eletto sindaco Walter Placida

Giuseppina Frangipane

Walter Placida - eletto sindaco

Cortale, riconfermato sindaco Francesco Scalfaro

Francesco Scalfaro - 55.04%

Rocco Cristofaro - 44.96%

Squillace, Vincenzo Zofrea nuovo sindaco

Anna Maria Mungo - 33.43%

Vincenzo Zofrea - 36.73%

Stefano Carabetta - 29.84%

Pentone, confermato il sindaco uscente Vincenzo Marino

Vincenzo Marino viene rieletto sindaco di Pentone. La sua lista Rinascita per Pentone ha raccolto 810 voti, mentre "Naturalmente Pentone" di Ezio Mirienzi riceve 496 voti.

Vincenzo Marino - 62.02%

Ezio Mirienzi - 37.98%

Marcellinara, rieletto il sindaco Vittorio Scerbo

Vittorio Scerbo - 50.66%

Giuseppe Ruga - 49.34%

Miglierina: Marco Torchia eletto sindaco

322 voti per il nuovo sindaco di Miglierina Marco Torchia, mentre per l'avversario Antonio Sacco solo 19 preferenze.

Antonio Sacco - 5.57%

Marco Torchia - 94.43%

Gimigliano, rieletta sindaca Laura Moschella con lista L'Alternativa per Gimigliano

Laura Moschella viene riconfermata sindaco a Gimigliano. Su 1957 votanti, le preferenze per lista del primo cittadino confermato sono 1376, mentre per il rivale Giuseppe Paonessa.



Giuseppe Paonessa - 21.18%

Laura Moschella - 71.82%

Marcedusa, Domenico Garofalo riconfermato sindaco con la lista Libertà e Trasparenza

Fortunato Misuraca - 4.46%

Domenico Garofalo - 95.54%

Motta Santa Lucia: il sindaco è Ivano Egeo, rieletto con la lista Rinnovamento per Motta

Ferdinando Pirri - 14.04

Ivano Egeo - 85.96%

San Floro, Bruno Meta confermato sindaco con lista civica ViviAmo San Floro

Bruno Meta - 62.83%

Magda Mella - 37.17

San Pietro a Maida, rieletto sindaco Domenico Giampà

Andrea Davoli - 36.48%

Domenico Giampà - 46.42%

Caterina Berlingeri - 17.10%

Sorbo San Basile, eletto sindaco Aldo Scorza lista civica Insieme Possiamo

Aldo Scorza - eletto sindaco





















Rosario Giglio

Zagarise, il sindaco è Domenico Gallelli, riconfermato dopo essere stato scelto già nel 2019

Per Domenico Galelli la notizia dell'elezione a sindaco è arrivata già questa mattina quando l'affluenza alle urne è arrivata oltre il 40%. 855 i voti totali della lista Continuiamo a Crescere Insieme così suddivisi in preferenze: Pancrazio Cristao 220, Mangone Marino Fabrizio 173, Enrico Ieraci 156, Rosanna Faragò 131, De Vito Nicola 67m, Bonaccorsi Antonella 37, Villi Domenico 21.

Domenico Gallelli - affluenza 42.96 (100%).

Sellia, Serafina Giordano è il nuovo sindaco



Cesare Tripolino - 19.06%

Antonietta Cosco - 9.03%

Serafina Giordano - 71.91%