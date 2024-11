Sarà Salvatore Gullì il commissario prefettizio. Nelle vesti di sub commissario, invece, Giuseppe Putortì

Niente elezioni comunali, il prossimo 11 giugno, a San Luca, nel Reggino, per mancanza di candidati, e conferma del commissario prefettizio. Il prefetto Michele di Bari ha infatti confermato Salvatore Gulli', commissario prefettizio "per consolidare l'azione per la riaffermazione della legalita' intrapresa dal predetto Commissario.



L'attenzione dello Stato nei confronti della comunità - si legge in una nota - e' sempre alta e, per tale motivo, il prefetto ha riconfermato alla guida di quella cittadina il dott. Gulli' che, con costante impegno e passione, e' riuscito a coinvolgere la popolazione in un progetto comune per ridare speranza ai giovani di un futuro migliore". Contestualmente, il prefetto ha confermato, quale sub commissario, Giuseppe Putorti', funzionario di prefettura. (Agi)