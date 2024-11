Il Movimento correva in due soli comuni con il proprio simbolo: a Castrolibero Michaela Anselmo ha ottenuto il 7,9% dei consensi, mentre a Casali del Manco Giuseppe Curcio si è fermato al 10,5%

Niente elezione per Michaela Anselmo e Giuseppe Curcio, candidati sindaco del Movimento 5 Stelle rispettivamente a Castrolibero e Casali del Manco, due Comuni in provincia di Cosenza interessati dalle Amministrative di domenica. Anselmo e Curcio sono infatti arrivati terzi nelle rispettive sfide per la carica di primo cittadino: a Castrolibero la candidata pentastellata ha ottenuto il 7,9% dei consensi rispetto a Giovanni Greco, rieletto sindaco con il 68,3%, e a Francesco Calvelli, mentre a Casali del Manco Curcio si è fermato al 10,5% rispetto a Stanislao Martire (eletto poi sindaco) e Salvatore Iazzolino.



I due candidati sindaco del Movimento 5 Stelle sono stati tra l'altro gli unici in tutta la Calabria a correre con un simbolo ufficiale di partito: tutti gli altri candidati sindaco dei 49 Comuni calabresi chiamati domenica alle urne infatti erano alla testa di liste civiche, anche se queste liste spesso erano espressione delle classiche coalizioni di centrodestra e centrosinistra.



Per quanto riguarda i centri piu' significativi, il centrodestra ha vinto a Locri con la riconferma del sindaco uscente Giovanni Calabrese, mentre il centrosinistra a guida Pd ha riportato l'elezione di Stanislao Martire, il primo sindaco della storia di Casali del Manco, Comune di nuova istituzione nato un anno fa dalla fusione di cinque municipi in provincia di Cosenza.