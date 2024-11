«Mi candido a sindaco di Reggio Calabria. Voglio guardare questa città verso il riscatto. La mia sarà una lista civica sganciata dai partiti». Ad affermarlo Klaus Davi, giornalista e consigliere comunale a San Luca, intervistato nel programma Newsroom di Radio Capital che conferma l'indiscrezione pubblicata ieri dalle nostre testate.



«Ho un tasso di presenza ai consigli comunali - ha detto - dell'85%. Durante la pandemia sono andato a San Luca da Milano affrontando un viaggio di 2.000 km in macchina. Sono un giornalista e un imprenditore della comunicazione impegnato civilmente. Cosi sarà anche per la città di Gianni Versace. L'attuale sindaco Falcomatà è una brava persona e non dico che non si sia impegnato ma come politico ha completamente fallito. La città è sommersa dai rifiuti, l'aeroporto è chiuso. Anche se per lui non era facile vista la voragine di debiti lasciati da Scopelliti. Ma la gente vuole cambiare. Con me Reggio diventerà un polo turistico. Non sarà seconda a nessuno».