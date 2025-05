Sabato 10 e domenica 11 maggio l’europarlamentare M5S Pasquale Tridico sarà in Calabria per sostenere Doris Lo Moro e Rossella Gallo, candidate rispettivamente a sindaco di Lamezia Terme e di Rende, e le collegate liste dei candidati del Movimento Cinque Stelle alla carica di consigliere comunale.

In particolare, alle ore 18:30 di sabato 10 maggio, Tridico interverrà a Lamezia Terme, in piazza Mazzini, sul tema della città sostenibile: insieme a Lo Moro parlerà del governo del territorio lametino nell’ottica della sua centralità in Calabria. Nella mattinata di domenica 11 maggio, insieme alla deputata M5S Vittoria Baldino, Tridico sarà a Rende, in piazza Unità, «per ribadire – anticipa il parlamentare Ue – il ruolo propulsivo e di cambiamento del Movimento Cinque Stelle, che sul posto punta su figure nuove, autonome e preparate come Rossella Gallo e i suoi candidati».

«Sia a Lamezia che a Rende – sottolinea l’europarlamentare – abbiamo candidati di qualità a sostegno di due candidate a sindaco, due donne libere, coraggiose e forti. Lo Moro ha un’esperienza politica e amministrativa di primo piano e tutta una storia di impegno per la legalità, i diritti delle donne e il progresso collettivo. Gallo è limpida espressione di un ricambio generazionale nel segno della competenza e della pratica quotidiana dei nostri valori: partecipazione, condivisione, trasparenza e politica come servizio pubblico».

Alle ore 17 dell’11 maggio, infine, a Reggio Calabria Tridico parteciperà all’inaugurazione della sede M5S locale, in via Melacrino, insieme ai deputati Anna Laura Orrico e Federico Cafiero De Raho, con la presenza di altri eletti del Movimento e numerosi militanti.