Nazzareno Salerno chiarisce i termini di un possibile accordo con Elio Costa per le amministrative di Vibo, e prospetta, in caso di rottura, la presentazione di un candidato di Forza Italia

"Non è possibile per Forza Italia rinunciare al proprio simbolo alle prossime elezioni comunali di Vibo Valentia. Ribadisco che l’accordo del nostro partito con il candidato a sindaco Elio Costa e con la coalizione che lo sostiene deve essere di carattere politico: semplicemente non può esistere un accordo civico nella competizione amministrativa che riguarda il capoluogo di provincia -ha spiegato il consigliere regionale - Qualora dovessero riscontrarsi resistenze in questo senso tali da impedire la proposizione del simbolo, Forza Italia dovrà riflettere e pensare da subito a costruire un’aggregazione, guidata da un proprio candidato a sindaco e rispecchiante la coalizione di centrodestra, con la quale concorrere – abbandonando dunque il progetto Costa - a questa tornata elettorale".