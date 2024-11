Confermate le anticipazioni del sottosegretario Luca Lotti. Il ministero del lavoro e delle politiche sociali ha autorizzato l’INPS a mettere a disposizione della Regione risorse finanziarie pari a 24 milioni, nell’ambito del piano di azione e coesione.

ROMA - Il sottosegretario luca lotti lo aveva annunciato appena due giorni addietro. E la promessa, a quanto pare, è stata mantenuta. Una buona notizia arriva finalmente da Roma per alcuni lavoratori calabresi. Il governo ha deciso lo sblocco delle risorse necessarie al pagamento degli ammortizzatori sociali. Nelle scorse ore l’INPS ha ottenuto l’autorizzazione decisiva. Sui conti della regione Calabria arriveranno risorse finanziare pari a 24 Milioni di euro provenienti dal fondo per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. Una notizia giunta quasi sul gong della campagna elettorale, ( c’è chi parla di un’altra mancia dopo il bonus degli 80 euro in busta paga) e ufficializzata ieri dal segretario regionale del Partito democratico Ernesto Magorno che ha precisato come siano stati rispettati gli impegni, assunti dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi nell'incontro tenuto,insieme al Ministro del Lavoro Poletti, con i sindacati e i lavoratori a Reggio Calabria. << Quello guidato da Renzi – ha detto soddisfatto Magorno - è un esecutivo che agisce mantenendo le promesse>>.Nella giornata di domani, peraltro, dovrebbe essere varato il decreto che istituisce la cabina di regia destinata ad occuparsi delle problematiche calabresi. Scelta sulla quale, però, più di qualcuno dentro il Pd, ovviamente dall’area non renziana, esprime da giorni più o meno sottovoce, le proprie riserve.