Jole Santelli scioglie le riserve ed accetta la proposta di Mario Occhiuto. La parlamentare e coordinatrice regionale di Forza Italia farà parte della giunta di Palazzo dei Bruzi con delega ai fondi comunitari ed ai rapporti con l'Unione Europea.

COSENZA – Nelle intenzioni del sindaco, la presenza nell'esecutivo dell'ex Sottosegretario alla giustizia rappresenta la chiave per aprire un dialogo diretto e privilegiato tra Palazzo dei Bruzi, Roma e Bruxelles, senza dover transitare da Catanzaro. Sul piano istituzionale, la vicenda della metro tramvia ha decisamente deteriorato i rapporti tra il comune di Cosenza e la Regione, e da Germaneto difficilmente potranno giungere risorse utili a proseguire nel programma di riqualificazione che ha in testa il sindaco-architetto. Sotto questo aspetto l'atteggiamento di Occhiuto ricorda quello intrapreso dal leader socialista Giacomo Mancini, il primo a pensare ad una delega ad hoc per la gestione dei fondi comunitari, con cui riuscì ad attrarre ingenti risorse del programma Urban nonostante l'ostilità dei governi di Nisticò e Chiaravalloti. Eva Catizone è stata una delle protagoniste di quella stagione politica ed oggi dovrebbe tornare in gioco con una nomina a dirigente esterno oppure con l'ingresso nello staff del primo cittadino. Sta valutando se accettare la proposta di un assessorato anche Matilde Spadafora Lanzino. La mamma della giovane Roberta, divenuta il simbolo della lotta alla violenza contro le donne, è rientrata in serata da Milano insieme al marito. Entro domani è atteso il suo assenso a ricevere le deleghe alla scuola e alle pari opportunità. Insieme a Sgarbi (centro storico) e a Padre Fedele (contrasto alla povertà), quelli di Jole Santelli e Matilde Lanzino saranno i volti nuovi della giunta Occhiuto a cui dovrebbe aggiungersi il forzista Francesco Caruso (lavori pubblici). Attese poi le riconferme di Luciano Vigna (bilancio), Rosaria Succurro (comunicazione), Carmine Vizza (ambiente e cooperative sociali) e Loredana Pastore (attività economiche e produttive). Se queste anticipazioni dovessero essere confermate, per effetto dell'incompatibilità tra le cariche di assessore e consigliere comunale, entrerebbero nell'assise di Palazzo dei Bruzi Maria Rugiero e Gisberto Spadafora, primi dei non eletti della lista Mario Occhiuto Sindaco.

Salvatore Bruno