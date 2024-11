Rossano Sasso, commissario della Lega Calabria, ha manifestato la sua solidarietà al Segretario della Lega e vicepremier Matteo Salvini, oggi presente in aula per il processo Open Arms. Sasso ha descritto le accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio come un attacco non solo a Salvini, ma a un’intera visione politica.

«Esprimiamo il nostro pieno sostegno a Matteo Salvini in questa fase difficile», ha dichiarato Sasso. «Crediamo fermamente nella sua innocenza e nel fatto che queste accuse siano motivate da ragioni politiche». Mentre i parlamentari della Lega si sono riuniti in piazza a Palermo per dimostrare la loro unità, Sasso ha esortato tutti i membri del partito a restare coesi e a non cedere alle pressioni. «Siamo determinati a difendere i valori di sicurezza e legalità che rappresentiamo», ha aggiunto, sottolineando l’importanza di continuare la lotta per una gestione dell’immigrazione che rispetti le leggi italiane.