L'organo si occuperà dei problemi dei centri con meno di cinque mila abitanti. Per il presidente Callipo una opportunità per i territori

Si è costituita oggi anche in Calabria la consulta dei Piccoli Comuni. Una realtà importante inserita nella più ampia cornice dell' Anci Calabria e che mira a dare importanza e a portare in superficie dinamiche che riguardano nella nostra regione circa l'80 per cento dei comuni. Nell'assemblea che si è tenuta a Lamezia Terme è stato eletto il consiglio della consulta e, all'unanimità per acclamazione, il rappresentante regionale. Si tratta di Santo Monorchio, sindaco di Bagaladi, comune reggino con poco più di mille abitanti.

Per il presidente di Anci Calabria Gianluca Callipo si tratta di un'opportunità per il nostro terriotorio, tanto che si stanno già preparando le consulte di lavoro specie per i temi più urgenti come, ad esempio, i rifiuti, l'avvio del servizio idrico calabrese. All'assemblea ha preso parte anche il coordinatore della consulta nazionali dei Piccoli Comuni Massimo Castelli.