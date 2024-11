Di Natale, a margine del Consiglio da lui stesso convocato. «Se davvero ritiene di essere legittimamente in carica, firmi un atto da presidente». Detto fatto. Occhiuto ha vergato il decreto con cui ha indetto per ottobre, le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale

Mario Occhiuto raccoglie la sfida lanciata da Graziano Di Natale. Il consigliere provinciale anziano, a margine del Consiglio da lui stesso convocato. «Se davvero ritiene di essere legittimamente in carica, firmi un atto da presidente». Detto fatto. Occhiuto ha vergato il decreto con cui ha indetto per il 23 ottobre prossimo, le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Cosenza. «Le operazioni di voto si svolgeranno dalle 8 alle 20 di domenica 23 ottobre, nella sede del Palazzo della Provincia, in piazza XV Marzo, presso il seggio elettorale, e presso le eventuali sottosezioni ubicate nelle sale appositamente allestite – recita un comunicato - I consiglieri provinciali – prosegue la nota - secondo i dettami della legge 56 del 2014, restano in carica solo due anni, contro i quattro del Presidente della Provincia. Il consiglio attualmente in carica era stato eletto il 12 e 13 ottobre del 2014, quindi in scadenza naturale nel prossimo mese di ottobre. Il corpo elettorale sarà costituito da sindaci e consiglieri, in carica alla data del 23 ottobre, dei Comuni ricadenti nel territorio provinciale di Cosenza. La presentazione della candidatura e delle liste, le operazioni di votazione e quelle di scrutinio, avverranno come previsto dalla citata legge, dalle circolari 32 e 35 del Ministero dell'Interno – Dipartimento affari territoriali e dal "Manuale operativo per la elezione di secondo grado", adottato con delibera di giunta 174 del 25 luglio del 2014».