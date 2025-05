L’Autorità giudiziaria ha avviato l’acquisizione delle schede elettorali bianche e nulle del collegio numero 2 di Cosenza, dando seguito alle numerose sollecitazioni dell’On. Andrea Gentile, deputato di Forza Italia, e del suo partito. La decisione arriva a seguito di anomalie riscontrate durante il riconteggio, che avrebbero inciso sull’esito del voto, sottraendo centinaia di preferenze a Gentile e migliaia agli altri partiti. Il deputato esprime soddisfazione per l’intervento della magistratura, auspicando finalmente una chiara verità dopo due anni e mezzo di esclusione dal Parlamento e una lunga battaglia contro accuse e diffamazioni.

Il comunicato: «Ora mettiamo fine alla campagna di odio nei miei confronti»

«Ho appena appreso che l’Autorità giudiziaria, come più volte sollecitato sia dal sottoscritto e sia da Forza Italia, ha richiesto alla Giunta delle Elezioni le schede elettorali bianche e nulle per fare chiarezza su una vicenda grottesca. Si pensi ai casi di conclamata e certificata negligenza accertati in sede di riconteggio delle schede che hanno fatto registrare la sottrazione di centinaia di voti al sottoscritto e di migliaia di voti a tutti i partiti».

Così in una nota l’On. Andrea Gentile, deputato di Forza Italia, componente della Prima Commissione Affari Costituzionali della Presidenza del Consiglio e Interni.

«Sono compiaciuto per questa determinazione e non posso che esprimere gratitudine all’Autorità Giudiziaria. Io per primo ho infatti sollecitato un focus della Magistratura al riguardo e richiesto di segnalare le gravi anomalie imputabili allo scandaloso scrutinio in molti seggi che hanno alterato l’esito del voto. Un dato fortemente anomalo che ha lasciato il sottoscritto fuori dal Parlamento per ben due anni e mezzo: la presenza di un numero abnorme di schede bianche e nulle nel collegio numero 2 di Cosenza».

«Adesso si potrà fare chiarezza e mettere la parola fine anche a quella campagna mediatica di odio e diffamazione ordita a mio danno», ha aggiunto l’On. Gentile. «L’Autorità Giudiziaria potrà vagliare quanto già accertato e denunciato alla Giunta delle Elezioni nell’ambito del mio ricorso, passato al vaglio sia del Comitato di Verifica, sia della stessa Giunta e sia, infine, dal Parlamento dove, a larga maggioranza, è stata votata e convalidata la mia elezione», ha concluso l’On Gentile.