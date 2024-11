Nell’incontro a Paola si è discusso delle proposte e delle idee di Forza Italia per il Paese e per il territorio. Felicetti: «Fieri di sostenere candidature di prestigio»

Dopo l'incontro tenutosi sabato nella sede del coordinamento cittadino di Forza Italia a Paola, Andrea Gentile, candidato di Forza Italia per la coalizione di centrodestra sul collegio camerale Paola-Castrovillari, come promesso, ritorna a Paola per incontrare i giovani del partito. Andrea Gentile sin dall’esordio ha messo al centro delle sue proposte le problematiche e le opportunità per i giovani del territorio. Un incontro, quindi, fortemente voluto dal candidato e dai componenti paolani di Forza Italia Giovani, in cui si è discusso delle proposte e delle idee di Forza Italia per il Paese e per il territorio.

«Siamo soddisfatti dell'incontro con il nostro candidato Andrea Gentile, che abbiamo scoperto essere una figura di grandi doti umane e di importante rilievo professionale, aperta all'ascolto delle istanze del territorio. Ci piace in particolare che il candidato – aggiunge Achille Felicetti, coordinatore cittadino Forza Italia GiovaniPaola - sia fortemente convinto che il futuro dell’Italia, del Mezzogiorno e della Calabria dipende da quello che la classe politica saprà fare per le nuove generazioni.

Nell'incontro abbiamo ribadito l'importanza, per una terra come la nostra, di politiche orientate all'inclusione sociale, al lavoro ed alla crescita, per evitare che i giovani siano costretti a lasciare la Calabria. Siamo fieri, continuando il grande lavoro fin qui svolto, di poter sostenere delle candidature di prestigio come quella di Andrea Gentile alla Camera e di Fulvia Caligiuri al Senato, per permettere al centrodestra di vincere questo collegio ed a Forza Italia di essere il primo partito».