Fa parte della commissione parlamentare anti criminalità la giovane avvocatessa alla quale è stata assegnata la poltrona dei lavori pubblici

Sarà Angela Marcianò, 36 anni, una dei 4 assessori rosa del Comune di Reggio Calabria, previsti dalla legge Delrio. È un’avvocato, docente universitario e reggina doc ,il nuovo assessore ai lavori pubblici scelto da Giuseppe Falcomatà.

Il compito assegnatele non è certo facile, dato che il Comune di Reggio è stato sciolto per infiltrazioni mafiose. E proprio per questo la scelta non è casuale. Angela Marcianò, infatti, è componente della commissione parlamentare anti criminalità e corruzione. Nonostante la sua giovane età la Marcianò ha saputo farsi notare e il suo curriculum vitae lo dimostra.



Angela Marcianò è avvocato, professore a contratto di Diritto del Lavoro Facoltà di Giurisprudenza di Reggio Calabria-Corso di Laurea in Scienze economiche, Professore di Organizzazione del Lavoro Facoltà di Giurisprudenza di Messina, docente di Diritto del Lavoro alla Scuola per le Professioni Legali dell'Università Mediterranea, Consulente legale di nomina prefettizia della Commissione straordinaria del Comune di Gioia Tauro. Per ultima è arrivata anche la nomina nella Commissione “Gratteri”, procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, che si riunisce e lavora a Roma a palazzo Chigi.