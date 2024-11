Le parole del portavoce Biondi: «Convinti a perseguire questo progetto moderato»

«Il progetto di costruire una forza di centro autonoma, liberale e riformista al quale molti di noi avevano creduto fermamente aderendo ad Alternativa popolare è fallito”. Da queste dichiarazioni del Senatore Antonio Gentile, tutti noi siamo ripartiti per auspicare un centro moderato, che sfocia inevitabilmente nelle idee liberali e moderate di Forza Italia, oggi unico partito vero per rappresentare tali valori. Abbiamo altresì apprezzato le parole di Silvio Berlusconi che ha chiosato in una sua nota l'apprezzamento per la scelta del Sen. Antonio Gentile, una scelta nobile e responsabile che va nella direzione dell'allargamento dell'area moderata, in piena coerenza con la sua storia politica. Il suo impegno non verrà meno e la sua esperienza e la sua competenza saranno determinanti per far crescere Forza Italia in Calabria e a livello nazionale».

«Siamo sempre più convinti quindi a perseguire questo progetto moderato, pertanto il coordinamento zonale alto Tirreno Cosentino, il circolo di Scalea, il suo presidente ed il direttivo tutto, si dimette da Alternativa popolare , e ripone la totale fiducia nelle scelte politiche del Sen . Antonio Gentile, perché pienamente convinti della sua esperienza e della sua capacità umana di sintetizzare i momenti politici, per poter far sì da diventare determinanti nella componente dei moderati sull'intero territorio nazionale, ed ancor più nella nostra regione, provincia e nella nostra città. Così come siamo convinti che il Sen. Antonio Gentile debba ricoprire incarichi politici di vertice, per poter essere determinanti fin dalle elezioni politiche del 4 marzo 2018. Noi siamo già al suo fianco per poter raggiungere con coerenza l'obiettivo politico, coerentemente con le scelte coraggiose dell'amico Tonino Gentile».

Ettore Biondi

Portavoce dimissionario del Coordinamento Provinciale AP Alto Tirreno Cosentino