La piattaforma Sismi.Ca è croce e delizia dei professionisti tecnici calabresi per i quali il sistema semplicemente non funziona. Stiamo parlando della piattaforma informatica di trasmissione e gestione degli atti amministrativi e progettuali che riguardano la sicurezza sismica di edifici e strutture, sia pubbliche che private.

In una nota congiunta si denuncia l’ennesimo blocco alla piattaforma, uno stop che è stato notificato attraverso un messaggio generico che non spiega il perché del blocco.

I professionisti quindi esprimono rammarico «perché, nonostante la sempre manifestata disponibilità, non solo al dialogo, ma al supporto tecnico professionale - scrivono - niente, nel corso degli anni, è stato concretamente fatto, ed anche in questi giorni nessuna adeguata informazione, se non un generico messaggio, è stata data per comunicare i motivi del blocco della piattaforma sismica».

«Il territorio, già afflitto da un’assoluta inefficienza in svariati settori della pubblica amministrazione, - continua la nota - si trova a subire l’impossibilità di mettere in sicurezza sismica gli edifici, perché, sia chiaro che l’imprevedibilità dei terremoti determina la necessità di procedere sempre e comunque celermente, atteso che ogni ritardo renderebbe moralmente complici tutti i soggetti eventualmente coinvolti in possibili conseguenze drammatiche al fenomeno naturale».

«Assistiamo impotenti - chiude la nota - all’ennesima restrizione degli elementari diritti dei cittadini e dei liberi professionisti, da parte di una amministrazione regionale che non riesce a garantire, ormai da anni, un servizio minimamente dignitoso.

La nota è stata firmata dal presidente dell'Ordine architetti PPC Catanzaro, Eros Corapi; il Presidente Ordine Architetti PPC Cosenza, Pasquale Costabile; il presidente Ordine Architetti PPC Crotone, Francesco Livadoti; il presidente Ordine Architetti PPC Reggio Calabria, Ilario Tassone, il presidente Ordine Architetti PPC Vibo Valentia, Fabio Foti; il presidente Ordine Ingegneri Catanzaro, Gerlando Cuffaro; il presidente Ordine Ingegneri Cosenza, Marco Ghionna, il presidente Ordine Ingegneri Crotone, Antonio Grilletta; il presidente Ordine Ingegneri Reggio Calabria, Francesco Foti e il presidente Ordine Ingegneri Vibo Valentia Romano Mazza.