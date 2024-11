Sollecitati interventi rimozione dei rifiuti e di bonifica dei siti. Continua l'opera di monitoraggio dell'organismo consiliare

La Commissione consiliare ambiente e manutenzione di Palazzo dei Bruzi, ha effettuato un sopralluogo nel quartiere di Via degli Stadi, in particolare in Piazza Thurium, Piazza Timeo da Locri e via Antonio Urso, prendendo atto della presenza nelle strade, di cumuli di rifiuti dei quali hanno richiesto l'immediata rimozione, con conseguente bonifica dei siti. Allo stesso modo, sono stati richiesti opportuni ed urgenti interventi di decespugliamento, diserbamento e di pulizia manuale e meccanica.

Richiesta inoltrata a Ecologia Oggi

Al termine del sopralluogo, la Commissione ha deciso di stilare un documento da sottoporre all'attenzione del competente assessore Carmine Vizza, del dirigente del settore Francesco Converso e del direttore esecutivo del contratto con Ecologia Oggi, affinché la società proceda alla pulizia della zona. Il presidente della Commissione, Vincenzo Granata, ha preannunciato la prosecuzione del monitoraggio dell'organismo consiliare su tutto il territorio comunale, per ascoltare le esigenze dei cittadini.