Il leader della Lega inaugurerà la nuova sede provinciale del partito a Reggio Calabria, poi si dirigerà a Maropati per far visita al centro gestito dalla cooperativa Futura. Concluderà la visita nel Vibonese

Cresce l’attesa per l’arrivo di Matteo Salvini in Calabria. Sabato, dopo il tour siciliano della giornata di venerdì, il leader del Carroccio tornerà nella nostra Regione. Il primo appuntamento ufficiale è quello a Reggio Calabria, alle ore 11, per la conferenza stampa che avrà luogo nella nuova sede provinciale del partito che sarà inaugurata proprio nell’occasione.

La nuova sede di Via Miraglia si trova proprio davanti palazzo San Giorgio che è stato scosso negli scorsi giorni dall’operazione Helios che visto coinvolti esponenti di primo piano dell’Amministrazione guidata da Giuseppe Falcomatà. Sul punto ci si aspetta una presa di posizione del leader leghista che verrà in città anche per chiedere una gestione diversa del tavolo per la scelta del candidato sindaco in vista delle elezioni comunali del prossimo autunno.

La visita di Salvini arriva dopo la riorganizzazione del partito con la nomina del nuovo direttivo provinciale determinato proprio all’indomani della brutta figura rimediata dal gruppo dei consiglieri regionali a palazzo Campanella in occasione dell’approvazione della legge sui vitalizi. Salvini vuole dare una svolta all’azione politica in riva allo Stretto e ricalibrare meglio i rapporti con gli alleati.

Ci sarà da capire poi quale sarà la posizione che la Lega vorrà assumere nei confronti del governo regionale, con il quale la tensione è molto alta. Non solo per quanto avvenuto sui vitalizi, ma anche per la gestione complessiva della prima fase di legislatura. Nell’operazione Helios, inoltre, è rimasta coinvolta anche l’assessore Domenica Catalfamo, espressione degli azzurri e del deputato reggino Francesco Cannizzaro che fin qui ha fatto il bello e il cattivo tempo in riva allo Stretto.

Dopo la conferenza stampa Salvini si dirigerà a Maropati dove visiterà il centro Futura gestito all’interno di un bene confiscato e, infine, dovrebbe concedersi una passeggiata nella zona tirrenica vibonese, a Tropea. Sembrano esclusi, almeno per il momento, incontri con gli alleati. Il che la dice lunga sullo stato di salute della coalizione di centrodestra sia a livello nazionale che regionale.