Si terrà domani, martedì 5 maggio, alle 17.30 all’Hotel 501 di Vibo Valentia, l’assemblea regionale dei democratici

“Presentate le candidature a Sindaco e le liste dei candidati per le elezioni amministrative del 31 maggio, si parte con la campagna elettorale. Dopo la straordinaria vittoria alle ultime elezioni regionali e l'avvio della fase di governo si è aperta una pagina nuova in Calabria”. È quanto fanno sapere dal dipartimento organizzazione del Pd Calabria annunciando la convocazione dell'assemblea regionale del partito per domani. “L'appuntamento elettorale amministrativo di maggio - proseguono i democrat calabresi - rappresenta una importante verifica del processo politico in atto e del grado di efficacia della nostra azione di governo. Un passaggio politico importante che non deve essere sottovalutato. Occorre il massimo impegno delle nostre rappresentanze politico-istituzionali ad ogni livello e mettere in campo tutte le risorse di cui dispone il Pd e i suoi alleati. Vogliamo essere la forza del cambiamento vero, protagonisti della ripartenza della nostra Regione, consolidando quella rete di autonomie locali che nella dialettica delle posizioni possa rappresentare il futuro della speranza e delle risposte positive alle aspirazioni di migliaia di giovani calabresi. Con questa consapevolezza e con la volontà di definire un programma di lavoro - ribadisce il Pd calabrese - è convocata per domani, martedì 5 maggio alle 17.30 all'Hotel 501 a Vibo Valentia, l'assemblea regionale dei Democratici per la presentazione delle candidature a sindaco e per l'avvio della campagna elettorale. L'assemblea sarà presieduta dal presidente Peppino Vallone. Introdurrà il segretario regionale Ernesto Magorno. Interverrà il presidente della Regione Calabria. Concluderà i lavori Valentina Paris, Responsabile Enti locali della segreteria nazionale. Saranno presenti i candidati a sindaco”.