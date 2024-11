Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, si recherà oggi pomeriggio a Catanzaro, alla sede della Regione Calabria dove alle 16.30 incontrerà il vicepresidente Antonino Spirlì.

Rinviata la Conferenza delle Regioni

A seguito dell’improvvisa scomparsa della presidente Jole Santelli, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, già convocata in seduta straordinaria per giovedì 15 ottobre 2020, alle ore 14.00 non avrà luogo.



La seduta è riconvocata per domani venerdì 16 ottobre 2020 alle ore 10.15 con il medesimo ordine del giorno relativo ai temi che saranno affrontati dalla Conferenza Unificata e dalla Conferenza Stato-Regioni (che il ministro Francesco Boccia ha riconvocato in seduta straordinaria, con modalità di videoconferenza, rispettivamente alle 11.30 e alle 11.45 dello stesso 16 ottobre).