Il senatore del Gal è accusato dalla Dda di Reggio Calabria di essere ai vertici di una cupola segreta di ‘ndrangheta. La Giunta per le autorizzazioni convocata oggi alle ore 13

Si attendeva ieri sera, è slittato invece ad oggi, alle ore 13, il voto in Giunta per le immunità del Senato sulla richiesta di arresto nei confronti del senatore di Gal Antonio Stefano Caridi, accusato di essere ai vertici di una cupola segreta di 'ndrangheta. Nel caso in cui non si dovesse fare in tempo, il caso potrebbe approdare in Parlamento addirittura dopo la pausa estiva.



Caridi, implicato in due inchieste, “Alchemia” e “Mammasantissima”, intanto ieri ha presentato una memoria difensiva in cui definisce il teorema della procura reggina come “contraddittorio, illogico e mancante”. La parola ora dunque alla Giunta.