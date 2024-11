Il ministro Maria Carmela Lanzetta a Oliverio: ‘I miei più sinceri auguri a lui e alla sua squadra’

“Sono felicissima per il risultato. Una vittoria sancita con largo distacco rispetto agli altri candidati e partiti. Al presidente Mario Oliverio giungano i miei più sinceri auguri. Buon lavoro a lui e a quella che sarà la sua squadra". Cosi' il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Maria Carmela Lanzetta, all’indomani delle elezioni regionali in Calabria che hanno visto la vittoria di Mario Oliverio.



"Vanno tenute in considerazione le motivazioni per cui molti cittadini non si sono recati ai seggi e non hanno esercitato il proprio diritto e il proprio dovere di voto. E' stata una vittoria - ribadisce Lanzetta - netta e chiara, che non lascia dubbi rispetto a chi i calabresi hanno deciso di eleggere. Lavoreremo tutti insieme per portare la Calabria fuori dallo stato d'emergenza in cui versa. E' arrivato davvero il momento di cambiare questa regione. A Mario voglio ribadire, così come ha affermato il Presidente Renzi venerdì a Cosenza, che le porte del Governo sono sempre aperte, e che troverà ascolto e massima collaborazione da parte dell’esecutivo”.