Flavio Stasi nella manifestazione di questa mattina contro l’Autonomia differenziata a Cosenza ha usato l’ironia per sottolineare come la copertura finanziaria per i Lep non ci sarà mai. «Tutti gli amministratori di qualsiasi colore presenti in piazza la pensano allo stesso modo - ha detto ai nostri microfoni -. Io sono convinto che delle profonde perplessità le abbia anche il governatore Roberto Occhiuto. Chiaramente ci sono delle dinamiche interne ai partiti politici ma è evidente che questo Ddl, in qualunque modo lo si presenti, danneggia il Sud e in particolare regioni come la nostra».

Ma è stato il sarcasmo usato dal sindaco di Corigliano Rossano a ferire evidentemente nell’orgoglio il deputato Alfredo Antoniozzi. «Trovare le coperture economiche è il ragionamento alla base dell’emendamento di Fratelli d’Italia in Senato, se trovano 100 miliardi di euro per i Lep io mi tessero con loro» ha affermato il primo cittadino innescando la risposta del vicecapogruppo meloniano alla Camera.

«A Flavio Stasi ricordiamo che il governo sta facendo per il Sud cose molto importanti, dopo un decennio di assoluto immobilismo dei governi di sinistra - ha tuonato in una nota -. Basti vedere cosa è stato programmato per le infrastrutture, ciò che ha messo in progetto Ferrovie dello Stato, anche attraverso Anas, e l'impegno comune di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati per il Sud. Al sindaco Stasi dico che sarebbe opportuno fare una riflessione sincera su come la nostra regione sia stata mal trattata dalla sinistra e di come, prima del governo Occhiuto, la guida della Regione, nell'ultimo ventennio, sia stata insufficiente per responsabilità di entrambi gli schieramenti. Aspettiamo presto Stasi in FdI ma con lo spirito del militante. Lo prendiamo in parola e gli consigliamo di mettersi in contatto con i nostri organismi di partito e con il senatore Rapani per formalizzare l'adesione».