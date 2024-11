Il ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli, è tornato sul tema del ddl sull'Autonomia differenziata a un convegno promosso dalla Confartigianato: «L'appuntamento di oggi – spiega - è stato cordiale e molto proficuo, da parte delle imprese ho visto interesse verso la riforma, in particolare alla potenzialità che questa porta con sé e agli effetti vantaggiosi che potranno esserci anche per il mondo del lavoro. È stata l'occasione non solo di esporre il progetto dell'autonomia differenziata ma anche di sfatare certi miti negativi, assolutamente falsi. In primis non ho intenzione di spaccare il Paese, tanto è vero che nel disegno di legge nessuno è mai riuscito a trovare un comma a danno di alcuni territori piuttosto che altri».

«Inoltre - ha aggiunto il ministro - la firma del presidente della Repubblica, massimo garante della Costituzione e dell'unità nazionale, dovrebbe aver chiarito le idee anche a quegli ultimi polemici che accusano l'autonomia di essere incostituzionale e pericolosa per l'Italia. Casomai il mio obiettivo è quello di ridurre le disuguaglianze che già ci sono, e non solo tra nord e sud ma anche tra città e periferie, grandi agglomerati e zone montane, isole grandi e minori. L'Italia è già divisa e le difformità sono evidenti - ha spiegato Calderoli - ora è giunto il momento di ridurre queste sperequazioni e permettere a tutti di valorizzare le proprie differenti potenzialità nel solco del principio di sussidiarietà».

In questo momento, ha ricordato Calderoli, «stiamo portando avanti quel progetto iniziato ormai 22 anni fa con la riforma del Titolo V voluta dal centrosinistra e che oggi proprio il centrosinistra osteggia, con diverse incoerenze e vuoti di memoria. Io comunque non voglio rivangare al passato ma guardare al futuro: l'autonomia è una sfida di responsabilità per gli amministratori della cosa pubblica e di trasparenza nei confronti dei cittadini, un percorso virtuoso che può rilanciare l'Italia se si coglie seriamente questa occasione».