«ll regionalismo corrisponde a un'esigenza insopprimibile della nostra società, come si è gradualmente strutturata anche grazie alla Costituzione. Spetta, però, solo al Parlamento il compito di comporre la complessità del pluralismo istituzionale». Lo scrive la Consulta nella sentenza sulle questioni di costituzionalità relative alla legge sull'Autonomia differenziata, in cui ha accolto parzialmente i ricorsi di quattro Regioni: le motivazioni sono state depositate oggi. «La vigente disciplina costituzionale riserva al Parlamento la competenza legislativa esclusiva in alcune materie affinché siano curate le esigenze unitarie (art. 117, secondo comma, Cost.)».

Autonomia differenziata, la Consulta: alcune funzioni non vanno trasferite

«Vi sono delle materie, cui pure si riferisce l'art. 116, terzo comma della Costituzione (ulteriori forme e condizioni particolari di Autonomia - ndr), alle quali afferiscono funzioni il cui trasferimento è, in linea di massima, difficilmente giustificabile secondo il principio di sussidiarietà. Vi sono, infatti, motivi di ordine sia giuridico che tecnico o economico, che ne precludono il trasferimento».

È un altro dei passaggi contenuti nelle motivazioni della sentenza della Consulta. In questo caso la Corte fa riferimento a materie in cui «predominano le regolamentazioni dell'Unione europea» come la politica commerciale comune, la tutela dell'ambiente, la produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e le grandi reti di trasporto, ma anche le «norme generali sull'istruzione» che hanno una «valenza necessariamente generale ed unitaria» - le funzioni relative alla materia sulla «professioni» e i sistemi di comunicazione.