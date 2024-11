«Il successo di un partito politico dipende in larga misura dalla sua capacità di radicarsi sul territorio e di organizzarsi in modo efficace. Questo è particolarmente vero in una regione come la Calabria, dove la politica è spesso caratterizzata da personalismi e clientelismo. Azione si è impegnata a radicarsi sul territorio di Catanzaro attraverso la creazione di una rete di circoli e la partecipazione attiva alle iniziative locali. Il coinvolgimento di cittadini e associazioni nella vita politica della città è una necessità per garantire la partecipazione e la condivisione, che vogliono essere tratti distintivi della nostra azione, come partito e come modo di agire sul territorio». È quanto afferma il segretario provinciale di Azione Catanzaro, Roberto Guerriero, nel presentare i nomi dei componenti della segreteria provinciale discussi e, quindi, definiti nel corso dell’ultima riunione dai componenti della direzione provinciale, e approvati dal segretario.

Il ruolo di vice segretario provinciale è stato affidato all’avvocato Tonino Barberio. Faranno parte della segreteria anche: il sindaco di Zagarise, Domenico Gallelli quale responsabile Enti locali; il consigliere comunale di Catanzaro, Stefani Veraldi, responsabile Comunicazione; Simone Giglio, responsabile under 30; l’ex consigliere provinciale Tonino Folino e l’ex consigliere comunale di Lamezia, Nicola Mastroianni, saranno di supporto alla Segreteria.

«Azione ha adottato un modello organizzativo snello e flessibile, basato sulla collaborazione tra i diversi livelli del partito. La segreteria provinciale – spiega il segretario provinciale Roberto Guerriero, ha il compito di coordinare le attività dei circoli e di promuovere la crescita del partito sul territorio. In vista dei prossimi appuntamenti elettorali, saremo impegnati a rafforzare la sua presenza sul territorio e a consolidare il suo rapporto con i cittadini. Siamo convinti che il radicamento territoriale e l'organizzazione efficace siano la chiave per ottenere un buon risultato elettorale ma soprattutto per diventare un punto di riferimento per la nostra comunità, potenziando operatività e capacità di ascolto, restituendo alla Politica la connotazione più ampia del servizio ai cittadini».