Il sindaco sospeso di Riace Mimmo Lucano è arrivato all'università La Sapienza di Roma per intervenire a un seminario sul tema dell'accoglienza. È stato accolto da un lungo applauso e dal coro "Siamo tutti Mimmo Lucano" levatosi dal presidio degli studenti antifascisti. «Un'emozione indescrivibile, mi sento uno di voi. Sono emozionato - ha detto - Sono rimasto quello che ha seguito un sogno di umanità e democrazia. Il sogno continuerà fino alla fine».

Con in testa un grosso striscione "Il fascismo non è un'opinione" il corteo degli studenti antifascisti è partito dalla città universitaria diretto a piazzale Aldo Moro per protestare contro il comizio di Forza Nuova, vietato dalla Questura, in programma alle 14.30 contro l'intervento dell'ex primo cittadino riacese, rinviato a giudizio dal tribunale di Locri per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e associazione a delinquere. «Sono assassini. Qui non ci metteranno mai piede qui. Sapienza è antifascista» dicono al megafono gli studenti. In piazza sventolano anche bandiere No tav e dell'Anpi. «Siamo tantissimi, siamo in migliaia - dicono al megafono - i fascisti non metteranno piede a piazzale Aldo Moro. In questi luoghi non devono stare i fascisti».