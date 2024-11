Nel comune crotonese alle urne il 53,64 per cento degli aventi diritto

Fascia tricolore sempre per Maria Grazia Vittimberga eletta sindaco a Isola Capo Rizzuto. La competizione elettorale, nel comune del Crotonese che conta circa 18mila abitanti, è avvenuta tra due storici partiti. Vittimberga, componente della segreteria provinciale del Partito democratico, aveva sfiorato al primo turno il 43 per cento dei consensi, Piscitelli, storico esponente del centrodestra si era fermato al 35. Con la nuova compagine politica, si proverà a tornare alla normalità, dopo le inchieste giudiziarie, tra cui l’operazione Jonny, che hanno segnato per sempre la storia politica di Isola.