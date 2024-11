In Calabria tre comuni al voto nel secondo turno: Montalto Uffugo, Vibo Valentia e Gioia Tauro. LaC News24 e le altre testate del gruppo Diemmecom seguiranno lo scrutinio in diretta per offrire i risultati in tempo reale attraverso la maratona elettorale che inizierà alle 14.30

Seggi riaperti dalle 7 di questa mattina per il secondo turno delle amministrative. Sarà possibile votare fino alle 15, poi partirà subito lo spoglio delle schede. In Calabria la sfida coinvolge Vibo Valentia, Montalto e Gioia Tauro. Ieri - nella prima giornata di voto di questo secondo turno - i cittadini si sono recati alle urne dalle ore 7 alle 23. L’affluenza più bassa nelle tre città calabresi chiamate al voto di ballottaggio si è registrata a Vibo, unico capoluogo di provincia al voto: alle ore 23 aveva votato il 34,32%. Qui a sfidarsi sono il candidato del centrosinistra Enzo Romeo e quello del centrodestra Roberto Cosentino.

Meglio ha fatto Montalto Uffugo (Biagio Faragalli contro Mauro D'Acri), dove alla chiusura delle urne ha votato il 39,83% degli elettori. Vero e proprio colpo di reni, invece, a Gioia Tauro (Simona Scarcella contro Maria Rosaria Russo), dove dal 27,40% delle 19 si è passati al 43,96% delle 23. Complessivamente, in questo primo giorno del secondo turno, l'affluenza in Calabria è stata del 38,48%.

Come per il primo turno, LaC News 24 e le altre testate del gruppo Diemmecom seguiranno lo scrutinio in diretta per offrire i risultati in tempo reale attraverso la maratona elettorale che inizierà alle 14.30 anche su LaC Tv.

Le sfide in Calabria

A Montalto Uffugo, nel Cosentino, il braccio di ferro è tra Biagio Faragalli e Mauro D’Acri. Il primo aveva ottenuto il 49%, mentre l'avversario si era fermato al 42,4%.

A Vibo Valentia, unico comune capoluogo al voto, si contrappongono invece il centrodestra rappresentato da Roberto Cosentino e il centrosinistra guidato da Enzo Romeo. Cosentino era stato il più votato al primo turno, con una percentuale del 38,4%, il 31.9% era stato il risultato di Romeo.

Sfida al femminile invece nel Reggino, a Gioia Tauro, dove la sfida all'ultimo voto è tra Simona Scarcella e Maria Rosaria Russo, entrambe di area centrodestra. Al primo turno le percentuali erano state rispettivamente del 39,2% del 35,5%.