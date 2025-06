Alle 15 hanno votato circa 27600 cittadini nella contesa all'ultimo voto tra centrodestra e centrosinistra. Alle 23 di ieri sera a recarsi alle urne solo poco più del 31 per cento. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale

Seggi chiusi alle 15 per secondo turno delle elezioni amministrative di Lamezia Terme nella sfida che vede contrapposti Doris Lo Moro per il centrosinistra e Mario Murone per il centrodestra.

Una contesa all'ultimo voto dove ad incidere sarà anche il dato dell'affluenza.