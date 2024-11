Il leader di Forza Italia scrive ai reggini in sostegno del candidato del centrodestra: «È un uomo del fare». E torna a parlare di Ponte sullo Stretto: «Sarà il simbolo del riscatto per la città dopo decenni di cattive amministrazioni»

«Caro Nino, cari amici di Reggio Calabria con il voto di domenica e lunedì Reggio può conoscere un vero cambiamento. È un’occasione irripetibile per portare anche nella Vostra città il modello di buon governo del centrodestra che pochi mesi fa ha vinto in Calabria portando Jole Santelli alla guida della regione». Si apre così la lettera indirizzata ai cittadini di Reggio Calabria dal leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.

«Reggio Calabria merita di voltare pagina. È una città bellissima da troppo tempo trascurata e carica di problemi irrisolti», aggiunge, per poi concentrarsi sulla figura del candidato di centrodestra: «Antonino Minicuci ha le idee, la competenza, la preparazione per dare le risposte che i reggini aspettano. Lo abbiamo scelto perché ama appassionatamente la sua terra e perché ha dedicato la vita alla macchina pubblica. Ha svolto ruoli di vertice in diverse realtà amministrative e ogni volta ha dimostrato di saper realizzare risultati concreti di alto livello. Il più recente è la ricostruzione del ponte Morandi a Genova di cui è stato uno dei protagonisti come segretario generale del Comune».

E ancora: «Minicuci ha preso a Reggio degli impegni chiari e concreti, dieci impegni ben individuati e soprattutto verificabili che si è impegnato a realizzare nei primi 180 giorni della sua amministrazione. Questo approccio convince, è simile al nostro, conferma che è un uomo del fare. Un uomo al quale i cittadini di Reggio possono affidare con fiducia il loro futuro, quello dei loro figli, delle loro famiglie».

«Noi di Forza Italia – continua il Cavaliere - saremo al suo fianco, la Regione sarà al suo fianco, io personalmente gli sarà vicino per far sentire la voce di Reggio in Italia e in Europa. Reggio, come tante altre città del Sud, merita un riscatto dopo decenni di cattive amministrazioni. Il simbolo di questo riscatto è il Ponte sullo Stretto, quel Ponte che il mio governo aveva progettato e finanziato, con intervento anche dell’Europa e che la sinistra ha bloccato disperdendo i risultati di anni di lavoro. Io ho avuto l’onore di guidare i governi che hanno investito di più, per il mezzogiorno d’Italia, nella storia della repubblica».

«Dunque credo davvero nel Sud, credo in persone come Antonino Minicuci che possono farlo davvero ripartire, che possono scrivere una storia nuova, fatta di sviluppo, di lavoro, di sicurezza, di strade pulite, di manutenzione delle città. Domenica e lunedì si scrive a Reggio una pagina di storia. Il ballottaggio è una nuova elezione decisiva – conclude Berlusconi -, possiamo vincerla e sono certo che la vinceremo. Forza Reggio, Forza Antonino, Forza Italia!»

