Bagno di folla su corso Mazzini per l'ultimo comizio elettorale di Francesco Caruso, candidato a sindaco di Cosenza per la coalizione di centrodestra.

Al suo fianco c'era il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, i neo consiglieri regionali e la senatrice Fulvia Caligiuri. Domani silenzio elettorale, mentre domenica e lunedì ci sarà il turno di ballottaggio.

«È un momento cruciale non per Francesco Caruso, ma per la nostra città di Cosenza. Da una parte ci siamo noi, i costruttori, quelli che vogliono continuare a farla crescere e ad evolverla. Dall'altra parte invece ci sono i distruttori, quelli della restaurazione. Sono sicuro che i cittadini di Cosenza con la sensibilità, lo spirito critico, con il senso civico che li caratterizza sceglieranno bene» ha dichiarato l'ingegnere in una breve dichiarazione rilasciata al nostro network.