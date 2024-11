Urne chiuse anche in Calabria per il secondo turno delle comunali che vede coinvolta anche Cosenza, l'unico capoluogo di provincia chiamato a decidere il nuovo sindaco nel turno di ballottaggio. A sfidarsi Franz Caruso e Francesco Caruso.

Comunali, la maratona di LaC Tv

Comunali Cosenza, risultati e aggiornamenti LIVE

Ore 16.05 - Scrutinate 51 sezioni su 82

8.297 voti per Franz Caruso (58,48%). 5.891 per Francesco Caruso (41,52%).

Ore 15.50 - Cosenza si prepara a festeggiare Franz Caruso

Franz Caruso si avvia verso la vittoria. Il commento di Luigi Incarnato: «Mi auguro che i socialisti possano mette in piedi una buona organizzazione politica. Siamo stati un partito che ha dato tanto a questa Regione. Ritengo che questa vittoria possa rimettere in campo un nuovo socialismo, ce ne è bisogno».

Ore 15.45 - Franz Caruso prevale su Fancesco Caruso

Franz Caruso avanti con il 56.6% (3396 voti). Francesco Caruso 42.6% voti.

Ore 15.30 - L'affluenza definitiva

A Cosenza l'affluenza definitiva si attesta al 44,71%, in calo rispetto al primo turno (64,87%).

Ore 15.15 - Prime schede scrutinate, Franz Caruso avanti

Pochissime ancora le schede scrutinate a Cosenza. Franz Caruso avanti con il 57,3% (886 voti). Francesco Caruso 42,7% (659 voti).

Sfida tra Franz Caruso e Francesco Caruso

Si contendono la fascia tricolore Francesco Caruso, vicesindaco uscente e candidato del centrodestra, che al primo turno ha ottenuto una percentuale del 43,1%, e Franz Caruso, del centrosinistra, che ha riportato il 23,64%.

Francesco Caruso é sostenuto da Franco Pichierri e Francesco Civitelli, che sono stati anche loro candidati a sindaco. Hanno espresso l'appoggio a Franz Caruso, invece, gli altri tre candidati che si erano proposti alla guida della città, Francesco De Cicco, Bianca Rende e Fabio Gallo. Ha lasciato libertà di voto ai suoi elettori l'ottavo candidato a sindaco, Valerio Formisani. Nel primo turno la percentuale dei votanti a Cosenza é stata il 64,9%.

Comunali Cosenza, l'affluenza

È del 32,83% la percentuale di elettori che, alle 23 di ieri, si sono recati alle urne nel primo giorno di voto del turno di ballottaggio per l'elezione del nuovo sindaco di Cosenza. In base ai dati diffusi dall'Ufficio Elettorale del Comune di Cosenza, infatti, su 57.158 aventi diritto al voto sono stati 18.763 i cittadini che hanno finora esercitato il loro diritto. In occasione del primo turno, alle 23 di domenica 3 ottobre, aveva votato, invece, il 47,97%, per un totale di 27.387 cittadini. Alle 12 di ieri avevano votato 5.097 cittadini, pari all'8,92% degli aventi diritto, mentre, alle 19,00, i votanti sono stati 15.031, pari al 26,30%.