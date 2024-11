VIDEO | Il neo eletto presidente della Regione preannuncia una passeggiata per i quartieri della città insieme al candidato sindaco del centrodestra. A pochi giorni dal voto si cerca di intercettare il maggior numero di consensi

Scende in campo, anzi sarebbe il caso di dire in piazza, il presidente della Regione Roberto Occhiuto che domani sarà al fianco del candidato sindaco di centrodestra Francesco Caruso per una passeggiata tra i quartieri della città.

Risultato in bilico

A pochi giorni dal ballottaggio, l’obiettivo è intercettare il maggior numero di consensi soprattutto all’indomani delle dichiarazioni di voto dell’assessore Francesco De Cicco, che sosterrà Franz Caruso e che ha parecchio scompaginato gli equilibri politici: l’esito delle urne è decisamente in bilico e la coalizione vincente potrebbe prevalere per una manciata di preferenze. Ecco il video diffuso in serata da Roberto Occhiuto e Francesco Caruso