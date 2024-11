Diverse riconferme, qualche new entry e grandi assenti. Tutti gli eletti dopo il ballottaggio – I NOMI

Si delinea definitivamente il nuovo consiglio comunale di Reggio Calabria, sebbene ancora resista un piccolo giallo legato ad un seggio. Nella suddivisione della Prefettura, infatti, manca quello attribuito a Klaus Davi che, dati alla mano, ha superato la soglia di sbarramento del 3% dei voti di lista, ma che nella ripartizione dei seggi potrebbe addirittura saltare. Nulla di ufficiale, sia chiaro: conti alla mano, il 33esimo seggio dovrebbe andare proprio a lui.

La maggioranza

Andando a vedere gli scranni della maggioranza, si può notare come ad oggi il centrosinistra possa contare su 20 consiglieri: oltre il sindaco Giuseppe Falcomatà, infatti, sei sono dei Pd, due a testa per S’intesi, Reggio Coraggiosa, Innamorarsi di Reggio, Italia Viva e Reset. Uno a testa per La Svolta, A testa alta e Primavera democratica.

L'opposizione

All’opposizione, invece, troviamo, oltre Antonino Minicuci che sarà consigliere di minoranza, anche tre consiglieri per Forza Italia, due per Fratelli d’Italia, uno a testa per Lega, Cambiamo con Tori, Minicuci sindaco e ReggioAttiva. Quanto agli altri candidati a sindaco che hanno superato lo sbarramento, di certo ci sarà la presenza di Angela Marcianò e Saverio Pazzano.

Per quanto concerne Klaus Davi, vale quanto detto sopra in merito all’assegnazione del seggio.

Tutti i consiglieri

Di seguito i nomi dei nuovi consiglieri comunali.

Maggioranza

Pd (10,53%): 6 seggi (Castorina Antonino, Albanese Rocco, Giuseppe Marino, Giuseppe Sera, Vincenzo Marra, Lucia Nucera)

S’intesi (5,09%): 2 seggi (Mario Cardia, Marcantonio Malara )

Innamorarsi di Reggio (4,47%): 2 seggio (Carmelo Versace, Gangemi Francesco)

Articolo 1 (4,17%): 2 seggi (Demetrio Delfino, Filippo Quartuccio)

Italia Viva (3,77%): 2 seggi (Paolo Brunetti, Novarro Deborah) Reset (3,46%): 2 seggi (Armando Neri, Giuseppe Giordano)

La Svolta (3,44%): 1 seggio (Giovanni Muraca)

Psi (2,89%): 1 seggio (Irene Calabrò)

Primavera democratica (2,53%): 1 seggio (Filippo Burrone)

Patto per il cambiamento (0,64%): 0 seggi

Partito del Sud (0,48%): 0 seggi

Opposizione

Forza Italia (11,10%): 3 seggi (Federico Milia, Antonino Maiolino, Antonino Caridi)

Fratelli d’Italia (7,75%): 2 seggi (Demetrio Marino, Massimo Ripepi)

Lega (4,69%): 1 seggio (Giuseppe De Biasi) Cambiamo! Con Toti (4,39%): 1 seggio (Saverio Anghelone)

Minicuci Sindaco (3,39%): 1 seggio (Guido Rulli)

Reggio Attiva (3,25%): 1 seggio (Nicola Antonio Malaspina)

Ogni giorno Rc (2,77%): 0 seggi

#AmaReggio (1,95%): 0 seggi

Meda (0,78%): 0 seggi

Nuova Italia Unita (0,56%): 0 seggi

Angela Marcianò (6,51%): 1 seggio

Saverio Pazzano (4,92%): 1 seggio

Klaus Davi (3,02%): 1 seggio (?)