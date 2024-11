Per il deputato calabrese che pochi giorni fa, alla presenza di Luca Lotti, ha annunciato la sua adesione al Pd niente complimenti e neppure auguri, ma una pioggia di insulti e minacce

Era stato Luca Lotti pochi giorni fa a tenere a battesimo l’adesione al Pd dell’ex grillino, poi passato ad Alternativa Libera, Sebastiano Barbanti.

A scatenare le critiche più dure sono state le dichiarazioni del deputato che difendendo a spada tratta Renzi che a suo dire ‘ha inciso e ha rivoluzionato il Pd’ critica il M5s e il suo fondatore che ‘è solo demagogico’. Parole queste che hanno scatenato l’ira degli attivisti pentastellati sul social più famoso.



«Lei è l’ennesima prova di quanta falsità e poca coerenza ci sia nel Dna dei calabresi. Mi auguro che il tempo sappia vendicarsi su di lei. Lei mi fa veramente schifo come persona!». Si legge sulla pagina di Barbanti e ancora: «Non spergiurare mai su tuo figlio non lo merita e non merita un padre incoerente come te. Auguri alla nuova vita. Vergogna a te». Questi solo alcuni dei duri commenti che l’ex grillino ha ricevuto sulla sua bacheca.