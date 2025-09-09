«Mi candido al servizio della gente, mi candido perché ho voglia di fare per questa Calabria straordinaria. Io sono nella lista di “Forza Italia - Roberto Occhiuto Presidente”. Devo ringraziare sia lui, il presidente Roberto Occhiuto, sia l'assessore all'Agricoltura Gianluca Gallo, perché hanno voluto fortemente la mia candidatura». Ha usato queste parole la vicesindaca di Belvedere Marittimo, Francesca Impieri, per presentare la sua candidatura al consiglio regionale della Calabria, nel corso dell'evento che ieri pomeriggio ha riunito nell’area antistante il Museo del Mare numerosi esponenti del partito, tra cui il presidente uscente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

Chi c'era a Belvedere Marittimo

Ad aprire la campagna elettorale forzista del Tirreno cosentino, con un dibattito moderato dalla giornalista di Radio Azzurra Marianna De Luca, c'erano i vertici regionali del partito che fu fondato da Silvio Berlusconi. Oltre al sindaco della città, Vincenzo Cascini, hanno preso la parola anche il cittadino segretario di Forza Italia, Ciriaco Monetta, e il coordinatore di Forza Italia Giovani per la provincia di Cosenza, Dino Farina. Sul palco anche l'assessore regionale uscente all'Agricoltura, Gianluca Gallo, e Antonio De Caprio, già consigliere regionale e presidente della commissione antindrangheta nel mandato di Jole Santelli, entrambi questi candidati al consiglio regionale con la lista di Forza Italia.

Per l'occasione, è arrivato direttamente da Roma anche il parlamentare azzurro Andrea Gentile, che si è detto orgoglioso del lavoro fatto dal presidente in questi anni al comando della Regione Calabria. «Ha reso governabile questa regione dopo anni – ha detto nel suo intervento - e ha fatto sì che finalmente si avviasse una stagione di cambiamento. Sta modificando il volto di questa regione, insieme a tutta la sua autorevole squadra».

L'intervento di Occhiuto

Il candidato alla presidenza della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, presidente uscente che ha rimesso le deleghe nel luglio scorso, nel suo intervento ha elogiato Francesca Impieri e il suo lavoro, parlandone come un'instancabile lavoratrice al servizio della sua comunità. Ha poi parlato del lavoro svolto in questi anni in Regione Calabria, dell'aiuto dei suoi collaboratori, smentendo, infine, le voci di un presunto quanto imminente ritiro della candidatura per problemi di salute, rassicurando tutti i suoi sostenitori: «Come potere vedere, sto benissimo», ha detto Occhiuto.