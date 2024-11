Il caso ha preso avvio da una serie di interrogazioni proposte da tre consiglieri comunali su somme elargite nella municipalizzata

In merito alle interrogazioni avanzate da tre consiglieri comunali sulle erogazioni di incentivi economici percepiti da dipendenti della Catanzaro Servizi, il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo ha chiesto all’amministratore unico della municipalizzata, con una nota ufficiale, una relazione urgente e dettagliata mirata a chiarire l’intera vicenda. “La Catanzaro servizi deve predisporre un’indagine a 360 gradi sia per quanto riguarda i casi specifici sottoposti alla mia attenzione dai consiglieri comunali, sia in relazione all’esistenza di questioni simili eventualmente avvenute in passato”, ha affermato il primo cittadino che ha nel frattempo risposto alle interrogazioni presentate dai consiglieri comunali. Il documento è stato trasmesso all’ufficio di presidenza del Consiglio comunale.

!banner!

In particolare, su un caso specifico sollevato nelle interrogazioni, il sindaco ha chiesto all’amministratore unico di “relazionare dettagliatamente in ordine all’iter amministrativo seguito, dal quale è poi scaturita l’erogazione dell’incentivo in argomento, con invito, in mancanza dei presupposti necessari, a voler procedere immediatamente alla sospensione dell’erogazione dello stesso incentivo con contestuale attivazione delle procedure per il recupero delle somme eventualmente erogate e non dovute”. Il sindaco ha concluso la nota estendendo la richiesta di relazionare “anche su altri incentivi, qualora dovessero esistere, eventualmente erogati ad altri dipendenti”. Nel caso l’ipotesi venisse confermata, in presenza della mancanza dei presupposti, è ripetuto l’invito a procedere al recupero delle somme eventualmente erogate e non dovute.

l.c.