Sabato 14 dicembre, alle ore 20.00, al Cinema San Nicola di Cosenza si terrà una proiezione speciale del film “Berlinguer – La grande ambizione”. Il regista e documentarista Andrea Segre incontrerà il pubblico in sala per discutere di una pellicola che in queste settimane ha creato dibattito, diventando anche l’occasione per una riflessione politica.

All’incontro, moderato dalla giornalista Barbara Marchio, parteciperà Franco Ambrogio segretario regionale del Pci dal 1970 al 1980, componente della direzione nazionale del Partito Comunista nel periodo in cui Berlinguer, a cui era molto legato, fu segretario. L’evento è organizzato da Giuseppe Citrigno, presidente Anec Calabria e amministratore della Cgc Sale cinematografiche.



«È un film da vedere e commentare. Soprattutto se il commentare può svolgersi attraverso una riflessione collettiva. Una opportunità che Giuseppe Citrigno ha dato al pubblico, con la proiezione di domani, insieme al regista Andrea Segre e ad un protagonista del tempo, molto vicino ad Enrico Berlinguer, l'on Franco Ambrogio. Un film che restituisce la figura e l'opera di Berlinguer ad una verità storica,senza storpiature e con una interpretazione non improvvisata ed intellettualmente onesta». È quanto ha dichiarato Enza Bruno Bossio, della direzione nazionale del Pd in vista della proiezione della pellicola.