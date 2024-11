Le parole di Maria Tripodi, deputata Forza Italia: «Mi auguro che il presidente possa tornare al più presto alla guida del Paese»

«La presenza del presidente Berlusconi oggi a Sofia al vertice dei leader del Ppe, la più grande famiglia della democrazia e della libertà, certifica ancora una volta la centralità politica dell'unico leader credibile, per il prestigio dell'Italia sulla scena europea ed internazionale». Lo dichiara Maria Tripodi deputata di Forza Italia. «Mi auguro vivamente - prosegue - che il presidente possa tornare al più presto alla guida del Paese provato da anni di instabilità e malgoverno come dimostrano gli odierni dati Istat che certificano: declino demografico, cinque milioni di cittadini in povertà assoluta, la perdita di 300.000 posti di lavoro nel mezzogiorno e una costante fuga di cervelli. Un Paese dove spirano pericolosi venti populisti e relegato a cenerentola d'Europa, dopo la fallimentare esperienza di quattro governi spettatori e non protagonisti ai tavoli decisionali». Ansa